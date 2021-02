Francesca Fioretti sulla morte di Davide Astori: “Notizie parziali che aumentano il mio dolore”



Francesca Fioretti è intervenuta su Instagram rompendo per la prima volta il silenzio sulle questioni giudiziarie che sono seguite alla morte del compagno Davide Astori. Trova inaccettabile che sia stata divulgata dalla stampa un’interpretazione parziale e provvisoria di una perizia, che non è ancora passata al vaglio del giudice. Secondo la quale la morte di Davide “non poteva essere evitata”. E si dice intenzionata a fare di tutto per perseguire la verità.

