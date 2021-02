Furbetti del Cashback, decine di operazioni da pochi euro per fare benzina e i gestori ci rimettono



Per ottenere il bonus da 1.500 euro del super Cashback alcune persone si sono impegnate a fare quante più transazioni possibili con carta o bancomat. Così c’è chi ha collezionato 38 scontrini ognuno da 0,17 euro in pochi secondi per fare poco più di 6 euro di rifornimento di carburante passando 38 volte la stessa carta e toccando appena l’erogatore ogni volta.

