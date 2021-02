Genova, 15 infermieri dell’ospedale San Martino non si vaccinano: ora sono positivi al Covid



Sono 15 gli infermieri dell’ospedale San Martino di Genova risultati positivi al Covid-19: tutti avevano rifiutato il vaccino così come spiegato dal direttore generale del nosocomio, Salvatore Giuffrida, che, in una lettera riservata inviata al direttore dell’Inail di Genova, Marco Quadrelli chiede se “devono essere considerati in malattia o addirittura dovranno essere considerati inidonei alla loro attività professionale” e inoltre “quali provvedimenti devono essere adottati nel confronti del personale infermieristico che non ha aderito al piano vaccinale”, aprendo a un tema ad oggi ancora piuttosto discusso.

