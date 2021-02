Genova, preso l’assassino di Clara: “La tormentava in tutti i modi, pure escrementi sulle vetrine”



Fermato nella notte Renato Scapusi, 59 anni, ex compagno di Clara Ceccarelli, 69 anni, uccisa con 30 coltellate ieri pomeriggio nel suo negozio di pantofole in centro a Genova. L’uomo, bloccato mentre stava per suicidarsi, è l’ex compagno che in questura ha confessato il delitto. Testimoni raccontano che Scapusi, lodopatico, non accettava la fine della loro storia.

