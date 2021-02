“Gli ha lanciato un diario in faccia”: maestra accusata di maltrattamenti nel Salento



Una maestra di una scuola elementare nel Salento è stata accusata di maltrattamenti. La docente avrebbe, sempre secondo la versione dei suoi alunni, lanciato un diario in faccia a un bambino di 8 anni per una frase non tradotta dall’inglese all’italiano. Il bambino non aveva raccontato niente a casa.

