Gli uomini scendono in piazza a Torino per difendere le donne dalla violenza



Scendere in piazza per manifestare la propria vicinanza alle donne contro la violenza di genere: è questa l’idea di alcuni uomini, parte dell’associazione “Il Cerchio degli uomini” che a Torino ha deciso di scendere in piazza oggi 27 febbraio per manifestare accanto alle vittime della violenza domestica, in aumento nell’ultimo periodo.

