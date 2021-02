Harry e Meghan ufficializzano il loro divorzio dalla Royal Family



Harry e Meghan hanno preso definitivamente le distanze dalla Famiglia Reale. Lo annunciano in un comunicato gli ex Duchi di Sussex e anche Backingham Palace, dichiarando che la coppia verrà sollevata da ogni incarico pubblico e che gli verranno sottratti i titoli di cui erano detentori. La Regina non avrebbe accettato l’idea di vivere lontani dal Regno Unito pur mantenendo oneri e onori della Royal Family.

