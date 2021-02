I presidi sull’ipotesi di prolungare l’anno scolastico: “Problemi tecnici e nodo esami di Maturità”



Antonello Giannelli, presidente dell’Anp, l’associazione nazionale dei dirigenti scolastici, a Fanpage.it sull’indiscrezione del prolungamento fino a fine giugno dell’anno scolastico proposto da Draghi: “Aspetterei di leggere delle proposte organiche prima di esprimere un giudizio. Ci sono questioni tecniche da affrontare, come l’utilizzo dei docenti impegnati anche negli esami di Maturità. Il punto non è recuperare i giorni persi a scuola in presenza, perché a questo punto potrebbe non bastare neppure tutta l’estate, quanto quello di recuperare le carenze formative”.

