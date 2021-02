Iacopo Melio guarito dal Covid e dimesso dall’ospedale: “Ho vinto io, sono negativo”



“Sono negativo, ho vinto io”. È l’annuncio di Iacopo Melio, consigliere regionale toscano e attivista per i diritti dei disabili, che è stato dimesso dall’ospedale di Empoli dopo un lungo ricovero per Covid. “Ho sconfitto il virus, ma non i suoi effetti e tutto ciò che ha lasciato. Sarà un recupero lungo e lento”, ha spiegato il fondatore della campagna #Vorreiprendereiltreno.

