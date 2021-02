Il calendario delle estrazioni della lotteria degli scontrini



Con la partenza della lotteria degli scontrini arrivano anche le prime estrazioni: la prima mensile è prevista per giovedì 11 marzo, per gli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. Mentre la prima estrazione settimanale si terrà giovedì 10 giugno. Ancora incerta la data dell’estrazione annuale. Andiamo a vedere il calendario completo delle estrazioni per la lotteria dei corrispettivi del 2021.

Continua a leggere



Con la partenza della lotteria degli scontrini arrivano anche le prime estrazioni: la prima mensile è prevista per giovedì 11 marzo, per gli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. Mentre la prima estrazione settimanale si terrà giovedì 10 giugno. Ancora incerta la data dell’estrazione annuale. Andiamo a vedere il calendario completo delle estrazioni per la lotteria dei corrispettivi del 2021.

Continua a leggere

Continua a leggere