Il compleanno di Elisabetta Gregoraci: weekend con Nathan e Briatore poi la festa al GF Vip



Compleanno a Roma per Elisabetta Gregoraci che festeggia i suoi 41 anni con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, ai quali dedica l’intera domenica in giro per la capitale. La sera del suo compleanno, invece, la trascorrerà insieme ad Alfonso Signorini nello studio del Grande Fratello Vip.

Continua a leggere



Compleanno a Roma per Elisabetta Gregoraci che festeggia i suoi 41 anni con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, ai quali dedica l’intera domenica in giro per la capitale. La sera del suo compleanno, invece, la trascorrerà insieme ad Alfonso Signorini nello studio del Grande Fratello Vip.

Continua a leggere

Continua a leggere