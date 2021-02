Il giallo della morte del professor Schonauer, l’ex moglie: “Non ho presentato nessuna denuncia”



Il giallo sulla morte del professor Sergio Schonauer: la ex moglie ha smentito la notizia, emersa in un primo momento, di aver sporto denuncia per avvelenamento dopo il decesso dell’ex direttore del dipartimento di ginecologia dell’azienda ospedaliera dell’Università di Bari. Il medico è morto a Trani il 29 gennaio scorso.

