Il giudice Rosario Livatino sarà proclamato beato il 9 maggio ad Agrigento



Il giudice Rosario Livatino sarà proclamato beato della chiesa cattolica il 9 maggio ad Agrigento. Una data non casuale perché rappresenta l’anniversario della visita nella città dei templi di san Giovanni Paolo II, il Pontefice che per primo definì Livatino martire della fede in quel famoso anatema lanciato contro la mafia proprio ad Agrigento.

Continua a leggere



Il giudice Rosario Livatino sarà proclamato beato della chiesa cattolica il 9 maggio ad Agrigento. Una data non casuale perché rappresenta l’anniversario della visita nella città dei templi di san Giovanni Paolo II, il Pontefice che per primo definì Livatino martire della fede in quel famoso anatema lanciato contro la mafia proprio ad Agrigento.

Continua a leggere

Continua a leggere