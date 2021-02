Il monitoraggio delle varianti Covid in Italia: l’elenco delle Regioni dove sono più diffuse



Dove si trovano le varianti del Covid in Italia? Dal Piemonte alla Lombardia, dal Lazio all’Abruzzo, ecco dove sono diffuse le varianti inglese, sudafricana e brasiliana nel nostro Paese. In attesa della mappa ufficiale che verrà stilata sulla base dei dati elaborati dal “Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione del SARS-CoV-2”, è possibile monitorare la situazione attuale grazie ai dati ufficiali di GISAID, la piattaforma internazionale accreditata per l’inserimento delle sequenze genomiche del Coronavirus.

Continua a leggere



Dove si trovano le varianti del Covid in Italia? Dal Piemonte alla Lombardia, dal Lazio all’Abruzzo, ecco dove sono diffuse le varianti inglese, sudafricana e brasiliana nel nostro Paese. In attesa della mappa ufficiale che verrà stilata sulla base dei dati elaborati dal “Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione del SARS-CoV-2”, è possibile monitorare la situazione attuale grazie ai dati ufficiali di GISAID, la piattaforma internazionale accreditata per l’inserimento delle sequenze genomiche del Coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere