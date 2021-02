Il parere dello Spallanzani su Sputnik V: “Efficace e sicuro, non sappiamo se funziona su varianti”



Secondo lo Spallanzani di Roma “i dati disponibili depongono per un ottimo profilo di sicurezza a breve termine per il siero russo” Sputnik V e “i dati di efficacia clinica sia in termini di protezione dalla malattia sintomatica (superiore al 90%) che dalla malattia grave (100%) sono paragonabili ai due vaccini più efficaci attualmente disponibili”.

