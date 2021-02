Il principe Carlo in ospedale da suo padre Filippo, visita eccezionale che desta preoccupazione



Il principe Carlo fa visita in ospedale al padre principe Filippo e non lascia presagire niente di buono, vista l’eccezionalità dell’accesso alla struttura. Le condizioni di salute sembrano non migliorare dopo i primi giorni di ricovero ‘a scopo cautelativo’, tant’è che in una nota Buckingham Palace ha spiegato: “Dopo aver consultato il suo medico, il Duca di Edimburgo rimarrà in ospedale in osservazione e a riposo durante il fine settimana e fino alla prossima settimana. Il medico sta agendo con molta cautela. Il Duca rimane di buon umore”.

Continua a leggere



Il principe Carlo fa visita in ospedale al padre principe Filippo e non lascia presagire niente di buono, vista l’eccezionalità dell’accesso alla struttura. Le condizioni di salute sembrano non migliorare dopo i primi giorni di ricovero ‘a scopo cautelativo’, tant’è che in una nota Buckingham Palace ha spiegato: “Dopo aver consultato il suo medico, il Duca di Edimburgo rimarrà in ospedale in osservazione e a riposo durante il fine settimana e fino alla prossima settimana. Il medico sta agendo con molta cautela. Il Duca rimane di buon umore”.

Continua a leggere

Continua a leggere