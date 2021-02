Il principe Filippo ricoverato in ospedale, malore per il marito della regina Elisabetta



Fonte della notizia è proprio Buckingham Palace, che ha diffuso una nota nella quale fa sapere come il principe, 99 anni, sia stato ricoverato in queste ultime ore a causa di un malessere “di natura imprecisata”. Il duca è stato accompagnato in ospedale, il che conferma che non si sia trattato di un’emergenza. La nota chiarisce, inoltre, che il malessere non è legato al Covid.

