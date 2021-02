Il principe Harry è in isolamento: pronto a partire se le condizioni del principe Filippo peggiorano



Stando a quanto riferiscono le agenzie britanniche, Harry Windsor è a casa con la moglie Meghan Markle, incinta, e il figlio Archie. Il duca del Sussex si è messo in auto isolamento in via precauzionale. Vuole raggiungere il Regno Unito se le condizioni del principe Filippo dovessero peggiorare.

