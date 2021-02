Il principe William rassicura sullo stato di salute del Principe Filippo



Le condizioni di salute del Principe Filippo sarebbero sotto controllo, nonostante il Duca di Edimburgo si trovi attualmente in osservazione presso l’ospedale Re Edoardo VII di Londra. Ad annunciarlo è il principe William, secondo membro della famiglia reale a far visita al 99enne, che ha voluto rassicurare i cittadini inglesi preoccupati per le sorti del marito della Regina Elisabetta.

Continua a leggere



Le condizioni di salute del Principe Filippo sarebbero sotto controllo, nonostante il Duca di Edimburgo si trovi attualmente in osservazione presso l’ospedale Re Edoardo VII di Londra. Ad annunciarlo è il principe William, secondo membro della famiglia reale a far visita al 99enne, che ha voluto rassicurare i cittadini inglesi preoccupati per le sorti del marito della Regina Elisabetta.

Continua a leggere

Continua a leggere