Il video del rapimento dei cani di Lady Gaga: “Ricompensa da mezzo milione”



La notizia dell’aggressione al dog-sitter di Lady Gaga, Ryan Fisher, ha fatto il giro del mondo in poco tempo. TMZ, la testata americana che per prima ha riportato la notizia, è entrata in possesso del video dell’aggressione, in cui si vede con estrema chiarezza la brutalità con cui è avvenuto il rapimento dei due bulldog francesi. La pop star, intanto, ha dichiarato di essere disposta a pagare una ricompensa di mezzo milione di dollari.

