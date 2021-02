Il video di Federico Fashion Style disperato in stazione dopo avere perso il treno



Disavventura in stazione a Milano per Federico Fashion Style che, reduce dall’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, perde il treno dopo la lunga fila necessaria a sottoporsi ai controlli anti-Covid. Esasperato, il celebre hair stylist si è sciolto in lacrime per la rabbia per poi postare il video su Instagram.

