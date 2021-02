Ilaria Capua dice che le varianti sono più contagiose, non più pericolose



Le nuove varianti del Coronavirus non sono più letali e pericolose per la nostra vita. Alcune di queste sono però più contagiose. A dirlo la virologia Ilaria Capua, numero uno del dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida, intervenendo questa sera alla trasmissione DiMartedì in onda su La7.

