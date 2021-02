Ilaria Capua: “Se le varianti Covid iniziano a circolare il numero di morti potrebbe raddoppiare”



“Il virus va a 40 all’ora, le mutazioni corrono di più. Le varianti del coronavirus sono come motorini truccati”. Questa l’immagine che usa la professoressa Capua per fotografare il quadro dell’epidemia da Covid 19, caratterizzato dalla presenza di una serie di varianti del virus. Le sue parole alla trasmissione DiMartedì in onda su La7.

