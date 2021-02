Ilenia, operatrice socio sanitaria di 32 anni: “Il mio cuore è malato, ora rischio anche il lavoro”



La storia di Ilenia Coratti, operatrice socio sanitaria e scrittrice di 32 anni di Ferrara, da tempo affetta da un grave problema al cuore, ma anche da artrosi bilaterale alle anche e da endometriosi profonda al terzo stadio. Nei giorni scorsi ha subito l’ultimo delicato intervento: “Sto rischiando di perdere il lavoro anche perché non ho abbastanza soldi per pagare le visite e le terapie, inoltre stanno rivalutando la mia idoneità. Non ho l’invalidità. Aiutatemi”.

