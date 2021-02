In aumento i casi Covid tra i giovani, Rezza: “Chiusura scuole dolorosa ma da considera”



Gianni Rezza, del Ministero della Salute, spiegando i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di Regia, ha sottolineato come molti dei nuovi focolai Covid siano scoppiati nelle scuole con il conseguente aumento del tasso di incidenza tra i giovani in età scolare: “Potrebbe essere conseguenza delle varianti che infettano in maniera più visibile i bambini”.

Continua a leggere



Gianni Rezza, del Ministero della Salute, spiegando i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di Regia, ha sottolineato come molti dei nuovi focolai Covid siano scoppiati nelle scuole con il conseguente aumento del tasso di incidenza tra i giovani in età scolare: “Potrebbe essere conseguenza delle varianti che infettano in maniera più visibile i bambini”.

Continua a leggere

Continua a leggere