In Italia 30mila morti in più nel 2020, malattie trascurate a causa del Covid



In Italia nel 2020 sono stati registrati 30mila morti in più rispetto al quinquennio precedente, decessi che non possono essere attribuiti al Covid e che secondo Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, sarebbero da attribuire alle cosiddette malattie trascurate a causa della pandemia, tra le quali sono principalmente le malattie cardiovascolari e i tumori.

Continua a leggere



In Italia nel 2020 sono stati registrati 30mila morti in più rispetto al quinquennio precedente, decessi che non possono essere attribuiti al Covid e che secondo Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, sarebbero da attribuire alle cosiddette malattie trascurate a causa della pandemia, tra le quali sono principalmente le malattie cardiovascolari e i tumori.

Continua a leggere

Continua a leggere