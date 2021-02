In ritardo la consegna delle dosi Moderna alle Regioni: a rischio i vaccini per i più fragili



Nuova tegola sulla campagna di vaccinazione anti Covid in Italia: secondo quanto riferisce l’AdnKronos, ieri sera alle Regioni è arrivata una mail dalla struttura del commissario Arcuri in cui si comunica “che le dosi Moderna, destinate per questa settimana, non sono ancora arrivate nell’Hub di Pratica di Mare”. A rischio le somministrazioni per gli over 80.

