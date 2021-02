In Umbria focolai di variante covid brasiliana, Rezza: “Comuni con cluster siano zone rosse”



“La situazione è più complessa nella zona nord dell’Umbria, quindi in provincia di Perugia perché c’è co-circolazione delle due varianti covid inglese e brasiliana” ha spiegato Rezza ricordano che le regioni possono dichiarare zone rosse quelle aree e comuni in cui siano stati identificati cluster dovuti a varianti covid ed “evitare così che la settimana successiva tutta la regione sia in zona rosso”.

