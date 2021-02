Incendio in una scuola materna a Bologna, bruciato mezzo tetto: bimbi evacuati e istituto chiuso



Un incendio è scoppiato ieri alla scuola materna di via Flora, nel cuore del quartiere Navile tra via Gobetti e via del Battiferro a Bologna. A dare l’allarme sono stati gli educatori, dopo aver visto le fiamme ed aver sentito puzza di bruciato, i quali hanno subito evacuato un centinaio di bambini. Distrutta una parte del tetto. Verifiche in corso per scoprire l’origine del rogo.

