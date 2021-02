Incidente a Borgo d’Ale, morta la bambina di 3 anni rimasta ferita: grave la sorellina di 6



Non c’è stato nulla da fare per la bambina di tre anni rimasta coinvolto nel terribile incidente avvenuto nella serata di ieri a Borgo d’Ale in provincia di Vercelli. La piccola era ricoverata all’ospedale Regina Margherita di Torino a causa di un gravissimo trauma cranico: la notizia del decesso è giunta questa mattina. Grave la sorellina di 6 anni ricoverata nello stesso ospedale.

Continua a leggere



Non c’è stato nulla da fare per la bambina di tre anni rimasta coinvolto nel terribile incidente avvenuto nella serata di ieri a Borgo d’Ale in provincia di Vercelli. La piccola era ricoverata all’ospedale Regina Margherita di Torino a causa di un gravissimo trauma cranico: la notizia del decesso è giunta questa mattina. Grave la sorellina di 6 anni ricoverata nello stesso ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere