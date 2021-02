Incidente a Cividale del Friuli, 44enne muore schiacciato dalla sua stessa auto



Incidente mortale martedì sera poco dopo le 21 a Cividale del Friuli. Rolant Deffenu, 44 anni, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato travolto dalla sua stessa vettura che lo ha schiacciato. Portato in ospedale a Udine, è morto poco dopo.

