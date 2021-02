Incidente Gioia Tauro, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero: morto noto medico



Lutto in Calabria per la morte di Saverio Cambareri, noto medico di base e dietologo della Piana di Gioia Tauro, deceduto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato oggi sulla Sp1: ha perso il controllo della sua auto, una Mini Cooper, e si è schiantato contro un albero d’ulivo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

