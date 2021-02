Incidente sul lavoro a Pistoia: operaio di 22 anni muore schiacciato sotto una pressa



Un operaio di 22 anni è morto questa mattina in un’azienda tessile di Montale (Pistoia) schiacciato da una pressa. È il secondo incidente mortale sul lavoro in due giorni in Toscana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Continua a leggere



Un operaio di 22 anni è morto questa mattina in un’azienda tessile di Montale (Pistoia) schiacciato da una pressa. È il secondo incidente mortale sul lavoro in due giorni in Toscana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Continua a leggere

Continua a leggere