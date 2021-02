Infortunio per Brooke Shields che si rompe il femore, il video dei primi passi in ospedale



Brutto infortunio per l’attrice Brooke Shields che si è rotta un femore. L’attrice non è chiarito in che circostanze si è infortunata né quanto durerà la sua riabilitazione, limitandosi a condividere un video girato in ospedale mentre compie i primi passi appoggiata alle stampelle: “Sto cominciando a riprendermi”.

