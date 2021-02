Ipotesi lockdown totale contro la variante inglese del Covid-19: cosa ne pensano gli esperti



Gli esperti sono divisi sulle misure da adottare per contrastare la circolazione della variante inglese del Covid-19 in Italia ed evitare una risalita della curva dei contagi: mentre Ricciardi, Crisanti e Galli spingono per il lockdown totale, altri, come Burioni, Vaia e Pregliascono, chiedono di rivedere il sistema a colori già in vigore e implementare la campagna di vaccinazione.

Continua a leggere



Gli esperti sono divisi sulle misure da adottare per contrastare la circolazione della variante inglese del Covid-19 in Italia ed evitare una risalita della curva dei contagi: mentre Ricciardi, Crisanti e Galli spingono per il lockdown totale, altri, come Burioni, Vaia e Pregliascono, chiedono di rivedere il sistema a colori già in vigore e implementare la campagna di vaccinazione.

Continua a leggere

Continua a leggere