Ivana Icardi è incinta di Hugo Sierra, l’ex di Adara Molinero conosciuto all’Isola dei famosi



Ivana, sorella di Mauro Icardi, è incinta di Hugo Sierra. Ex concorrente del Grande Fratello, ha conosciuto il compagno partecipando all’edizione spagnola dell’Isola dei famosi. A distanza di un anno da quel momento, la coppia è in attesa di un figlio. Sierra è l’ex di Adara Molinero che lo lasciò per Gianmarco Onestini.

Continua a leggere



Ivana, sorella di Mauro Icardi, è incinta di Hugo Sierra. Ex concorrente del Grande Fratello, ha conosciuto il compagno partecipando all’edizione spagnola dell’Isola dei famosi. A distanza di un anno da quel momento, la coppia è in attesa di un figlio. Sierra è l’ex di Adara Molinero che lo lasciò per Gianmarco Onestini.

Continua a leggere

Continua a leggere