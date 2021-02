Juliana Moreira ha deciso di ridursi il seno: “Continuava a crescere”, si sottoporrà a un intervento



Juliana Moreira ha deciso di ridursi il seno, intervento al quale si sottoporrà nelle prossime ore. Lo annuncia con un video pubblicato su Instagram: “Lo avevo già ridotto in passato, ma continuava a crescere. Mi crea problemi come i dolori alle schiena”. E conclude: “Per le donne non deve essere un tabù”.

Continua a leggere



Juliana Moreira ha deciso di ridursi il seno, intervento al quale si sottoporrà nelle prossime ore. Lo annuncia con un video pubblicato su Instagram: “Lo avevo già ridotto in passato, ma continuava a crescere. Mi crea problemi come i dolori alle schiena”. E conclude: “Per le donne non deve essere un tabù”.

Continua a leggere

Continua a leggere