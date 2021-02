La crisi covid colpisce anche il Vaticano: meno donazioni e buco da 50 milioni di euro



L’emergenza covid che ha bloccato di fatto ogni attività rivolta al pubblico in Vaticano comprese funzioni religiose e visite di fatto ha messo in crisi anche il sistema economico della Santa Sede. Per compensare son stati tagliati i costi ma sul personale Papa Francesco non ha voluto effettuare alcun taglio.

