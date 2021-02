La denuncia di riders e sindacati: “Paghe più basse con il nuovo contratto”. Deliveroo nega



Riders e sindacati denunciano paghe più basse per le consegne nonostante l’introduzione del nuovo contratto. A Fanpage.it, il segretario generale della Cisl ha ribadito che la comunicazione non è arrivata ai rider tramite e-mail. “Si tratta di verifiche fatte dai lavoratori, spiega. Deliveroo smentisce la notizia di comunicazioni via e-mail tramite una nota ufficiale: “Non abbiamo mai comunicato una diminuzione delle paghe”

Continua a leggere



Riders e sindacati denunciano paghe più basse per le consegne nonostante l’introduzione del nuovo contratto. A Fanpage.it, il segretario generale della Cisl ha ribadito che la comunicazione non è arrivata ai rider tramite e-mail. “Si tratta di verifiche fatte dai lavoratori, spiega. Deliveroo smentisce la notizia di comunicazioni via e-mail tramite una nota ufficiale: “Non abbiamo mai comunicato una diminuzione delle paghe”

Continua a leggere

Continua a leggere