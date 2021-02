La nuova mappa covid dell’Ue per le zone a rischio: Bolzano e Friuli Venezia Giulia in rosso scuro



La mappa covid Ue aggiornata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Per l’Italia sono soltanto due le aree indicate con il rosso scuro vale a dire il colore che segnala zone ad alto contagio: la provincia di Bolzano e la regione Friuli Venezia Giulia. Quasi tutte le restanti regioni sono invece rosso a parte la Valle D’Aosta che è è arancione.

Continua a leggere



La mappa covid Ue aggiornata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Per l’Italia sono soltanto due le aree indicate con il rosso scuro vale a dire il colore che segnala zone ad alto contagio: la provincia di Bolzano e la regione Friuli Venezia Giulia. Quasi tutte le restanti regioni sono invece rosso a parte la Valle D’Aosta che è è arancione.

Continua a leggere

Continua a leggere