La nuova mappa della campagna di vaccinazione degli over 80 regione per regione



Dopo l’annuncio dei ritardi delle consegne delle scorte da parte di Pfizer e Moderna e la raccomandazione di Aifa di usare il siero di AstraZeneca solo per gli under 55, la campagna di vaccinazione delle regioni sta subendo delle variazioni: ecco di seguito il nuovo calendario delle somministrazioni della fase 2 del piano, quella dedicata agli over 80, che comincerà dal Lazio l’8 febbraio e terminerà con la Lombardia il 26 marzo.

