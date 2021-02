La nuova mappa delle zone ad alto rischio Covid in Ue: Bolzano, Trento e Umbria in rosso scuro



L’ultimo aggiornamento della mappa dell’Ue sull’emergenza Covid e sulle restrizioni in base al livello di rischio per le singole Regioni dell’Unione vede un cambiamento in Italia rispetto a sette giorni fa: il Friuli Venezia Giulia non è più in rosso scuro (le zone con un maggior tasso di contagi), mentre oltre alla provincia di Bolzano diventano rosso scuro anche quella di Trento e la Regione Umbria.

