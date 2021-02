Lampedusa, barcone si ribalta nella notte al largo: 47 tratti in salvo, si cercano i dispersi



Non si conosce il numero esatto delle persone che mancano all’appello. L’incidente durante le fasi di soccorso della carretta del mare a 15 km a sud di Lampedusa. Sono 47 le persone tratte in salvo, ma si cerca ancora per eventuali superstiti.

