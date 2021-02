L’Antimafia boccia la gestione dei beni confiscati: “Miope e incomprensibile all’ombra di Montante”



Lo spettro dell’ex confindustriale Antonello Montante ha allungato la sua ombra, per un breve periodo, anche sull’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle mafie. All’imprenditore di Serradifalco, condannato in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere e corruzione, è dedicato un capitolo della corposa relazione, diffusa ieri, della Commissione antimafia all’Assemblea regionale siciliana presieduta da Claudio Fava. Nel documento sono citati anche casi di cui Fanpage.it si è occupato: le ville del boss Maurizio Zuccaro, il casale di Palagonia e la storia virtuosa della Geotrans.

