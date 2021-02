L’appello di Liliana Segre: “Vaccinate i detenuti. So cosa significa stare in cella”



La senatrice Liliana Segre è tornata a ribadire la necessità del vaccino anti-Covid all’interno delle carceri. “I detenuti vanno inseriti nelle categorie prioritarie per il vaccino. Lo Stato ha dei doveri nei confronti delle persone affidate alla sua custodia per tutta la durata della permanenza in carcere£.

