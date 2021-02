L’Aquila, girava con le luci di Natale impigliate sulle corna: il cervo ora è libero



L’animale si era avvicinato all’albero di Natale nella piazza di Villetta Barrea per ben due volte: la prima è rimasto intrappolato, la seconda si è portato via una lunga fila di luminarie. Liberarlo non è stato semplice, ma alla fine tutto è andato per il meglio grazie all’intervento dei veterinari e del personale del Parco.

Continua a leggere



L’animale si era avvicinato all’albero di Natale nella piazza di Villetta Barrea per ben due volte: la prima è rimasto intrappolato, la seconda si è portato via una lunga fila di luminarie. Liberarlo non è stato semplice, ma alla fine tutto è andato per il meglio grazie all’intervento dei veterinari e del personale del Parco.

Continua a leggere

Continua a leggere