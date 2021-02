L’arresto di Galiano: il giudice e l’ex moglie Spina non rispondono ai magistrati



Il giudice del Tribunale di Brindisi, Gianmarco Galiano, avrebbe scelto insieme all’ex moglie Federica Spina, avvocato, di non rispondere al gip di Potenza che aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in seguito alle indagini per corruzione in ambito giudiziario. Il magistrato sarebbe accusato di aver estorto dei soldi alle famiglie che intentavano cause all’assicurazione per danni medici sui figli o per incidenti d’auto che ne avevano causato la morte.

