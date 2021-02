Le Regioni cambiano colore: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trentino arancioni, Sicilia gialla



Da domenica 14 febbraio cambiano colore Abruzzo, Liguria, Toscana e Trentino, che entrano in zona arancione dove resta anche l’Umbria. La Sicilia migliora e passa da arancione a gialla ma da lunedì 15 febbraio. Il ministro Speranza ha firmato le ordinanze per il cambio di zone. “Salva” in extremis la Puglia, che resta gialla dopo una rettifica del ministero.

