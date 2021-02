Le Regioni cambiano colore: chi va verso la zona arancione e chi finisce in zona rossa



Da domenica 14 febbraio scatteranno i nuovi cambi di colore per diverse Regioni italiane. In base alla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, l’Umbria, alle prese in questi giorni con la variante inglese, passerà in zona rossa, così come la provincia di Bolzano. Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento verso arancione.

