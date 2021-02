Le regioni in cui le terapie intensive sono in crisi per colpa della variante covid inglese



La presenza delle varianti covid in Italia, in particolare quella inglese, sta mettendo di nuovo sotto pressione le strutture ospedaliere di alcune regioni perché con l’incremento di nuovi contagi aumentano anche i casi gravi che richiedono il ricovero così come quelli che necessitato di un letto nei reparti di terapia intensiva.

Continua a leggere



La presenza delle varianti covid in Italia, in particolare quella inglese, sta mettendo di nuovo sotto pressione le strutture ospedaliere di alcune regioni perché con l’incremento di nuovi contagi aumentano anche i casi gravi che richiedono il ricovero così come quelli che necessitato di un letto nei reparti di terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere